Младенович вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Кырстю

Француженка Кристина Младенович (14) в четвертьфинале турнира в Мадриде переиграла румынку Сорану Кырстю (WC) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. 23-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 7 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Сорана сделала 1 эйс и 3 двойные.

За выход в финал Младенович поспорит либо с россиянкой Светланой Кузнецовой (8), либо с канадкой Эжени Бушар.