Кузнецова: мы с Младенович написали друг другу: «Давай проведём отличный матч»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от матча с француженкой Кристиной Младенович в полуфинале турнира в Мадриде. Встреча состоится 12 мая.

«Мы с Кристиной отлично ладим за пределами корта. Мы тренировались здесь вместе, но тогда был просто сумасшедший ветер. Мы пытались сыграть несколько геймов, но это было очень тяжело.

Кики прекрасно играет на грунтовых кортах. Думаю, она проводит лучший сезон в своей жизни, в своей карьере. Она определённо набрала отличный ход. Я также хорошо играю на грунте, так что это будет интересный матч.

После наших игр мы, как обычно, обменялись с ней сообщениями. Обычно мы поздравляем друг друга. В этот раз написали: «Давай сделаем это. Давай проведём отличный матч». Я, пожалуй, буду настраиваться на этот матч как на обычную игру», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.