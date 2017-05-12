Тарпищев: матч с Бушар был отличным, но Кузнецова два раза одинаково не играет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча россиянки Светланы Кузнецовой (8) с француженкой Кристиной Младенович (14) на турнире в Мадриде.

«Если Светлана Кузнецова сегодня будет играть так же, как вчера, то выиграет. Матч с Бушар был отличным, но Кузнецова два раза одинаково не играет. Но если всё же будет действовать так же качественно, то и турнир может выиграть.

Не думаю, что слова Бушар о Шараповой вдохновили на победу Кузнецову. Это вообще не имеет значения и никак не влияет на игру», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.