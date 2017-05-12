Халеп: почему-то в матче с Севастовой я очень сильно нервничала

Румынка Симона Халеп, действующая чемпионка Мадрида, прокомментировала свою победу в полуфинале над латышкой Анастасией Севастовой (6:2, 6:3) и выход в третий финал Мадрида за четыре года.

«Снова выйти здесь в финал — очень приятное чувство. Не могу сказать, что я ожидала это, потому что начало года было тяжёлым. Я горжусь тем, что смогла переломить эту неприятную тенденцию, справиться с негативными эмоциями и стать финалисткой.

Сегодня я почему-то очень сильно нервничала. Сама не знаю, из-за чего именно. Может, потому, что очень хотела вновь принять участие в финальном поединке. Кроме того, я знала, что Севастова — очень сложный, неудобный противник, что играть с ней будет тяжело.

На протяжении всего матча я чувствовала усталость и не могла нормально дышать. Мне не хочется вспоминать все эти ощущения — но сейчас всё в порядке.

Неважно, с кем я сыграю в финале — и Кузнецова, и Младенович очень сильны. В этом году они играют здорово, они уверены в себе, и их теннис подходит для грунта. В любом случае в финале будет серьёзная битва", — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.