Младенович: в матче с Кузнецовой было важно удивить её в тактическом плане

Француженка Кристина Младенович прокомментировала свою победу над россиянкой Светланой Кузнецовой в полуфинале Мадрида и поделилась ожиданиями от финального поединка с румынкой Симоной Халеп.

«Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Во многом в сегодняшнем матче было важно удивить соперницу в тактическом плане. Время от времени мы обе пытались сыграть непривычным для себя образом, и это не всегда получалось удачно.

Для меня это очень значимая победа. Светлана — опытный игрок. Матч был упорным, что показывает и счёт. Я рада, что смогла справиться с нервами и выиграть.

Теннис Халеп идеально подходит для грунта. Она одна из лучших теннисисток в мире, она здорово играет в Мадриде и защищает здесь прошлогодний титул. Я жду тяжёлого поединка, особенно с учётом того, что ей более привычно играть крупные финалы, чем мне", — приводит слова Младенович официальный сайт WTA.