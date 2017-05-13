Младенович: у меня нет тренера, я сама пересматриваю свои матчи допоздна

Француженка Кристина Младенович, обыгравшая в полуфинале турнира в Мадриде россиянку Светлану Кузнецову со счётом 6:4, 7:6 (7:4), рассказала, как справляется без тренера и поделилась информацией о том, как готовится к играм.

«Я делаю вещи, которая другая теннисистка, работающая с тренером, не делала бы. Например, после победы в позднем матче я, несмотря на время, пересматриваю свою игру целиком. Также обычно я смотрю матчи своих следующих соперниц.

Эту работу должен делать тренер, составлять короткий отчёт об игре, находить позитивные и негативные моменты в произошедшем и думать о том, что делать дальше. Если у меня возникают проблемы с ударом, то я стараюсь отдельно поработать над ним, чтобы к следующей игре быть готовой лучше», — цитирует Младенович официальный сайт тура.