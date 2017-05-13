Кузнецова: в полуфинале Младенович сыграла умнее меня

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала своё поражение от француженки Кристины Младенович в полуфинале турнира в Мадриде со счётом 4:6, 6:7 (4:7). В финале Кристина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Кристина сыграла отлично. Мне кажется, сейчас она очень уверена в себе. Она выиграла очень много матчей в этом году, и на корте это чувствуется. Сегодня она сыграла умнее меня. Я играла слишком коротко. В целом всё решили детали, которые изменили ход встречи», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.