В 21:00 по московскому времени начнётся финальный матч турнира в Мадриде, в котором сыграют француженка Кристина Младенович (14) и действующая чемпионка румынка Симона Халеп (3). По личным встречам впереди 21-летняя уроженка Сен-Поль-сюр-Мер — 3-1. Кристина побеждала Симону на турнирах в Париже (2014), Бирмингеме (2015) и Индиан-Уэллсе (2017). Румынка оказалась сильнее на турнире в Цинциннати (2015). В рейтинге WTA Младенович располагается на 17-й позиции, Халеп — на восьмой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Халеп в Мадриде.