Глава WTA: было безответственно приглашать Настасе на церемонию награждения

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал появление румына Илие Настасе на церемонии награждения участниц женского финала в Мадриде. Напомним, что Настасе был уволен с поста капитана Румынии в Кубке Федерации после скандального поведения в матче со сборной Великобритании. «Ролан Гаррос» уже отказал ему в аккредитации, а на Уимблдоне-2017 его не пустят в королевскую ложу.

«Сегодня был отличный финал, и я от всей души поздравляю Симону и Кристину с тем, что они сыграли такой матч.

Единственное, что омрачило этот день — приглашение мистера Настасе для участия в церемонии награждения. Его не должно было быть на корте. Сейчас он отстранён ITF с испытательным сроком, и мы лишили его всех привилегий на турнирах WTA до тех пор, пока расследование не завершится. Со стороны организаторов турнира было безответственно и неприемлемо делать его частью церемонии. Мадрид — турнир уровня Premier, соответствующий высочайшим стандартам профессионального тенниса, которые сегодня, однако, не были соблюдены", — приводит слова Саймона теннисная журналистка Кароль Бушар.