Аргентинский теннисист Хуан Монако объявил о завершении карьеры. 33-летний уроженец Тандиля выступал в туре с 2002 года. За это время он выиграл 9 турниров ATP в одиночном разряде. В 2012 году он занимал 10-ю строчку в рейтинге ATP.

«Несмотря на то что у меня возникает чувство ностальгии, я принимаю верное решение. Одна чудесная и очень важная часть моей жизни подошла к концу. Я завершаю карьеру в профессиональном теннисе. Чувств так много, что передать их словами на бумаге очень сложно. Горжусь тем, что за эти годы столкнулся с большим количеством испытаний

Спасибо за всё, что теннис дал мне: образование, дисциплину, дружбу и незабываемые моменты. Грусть, потому что я всегда буду скучать по теннисным кортам. Счастье иметь возможность работать тем, кем мне хотелось быть с детства.

Преданность делу, готовность идти на жертвы и искать компромисс, упорство всегда были моей движущей силой. Я ухожу с удовлетворением от того, что отдал всё, что у меня было. Хочу, чтобы вы знали, что я наслаждался игрой до своего последнего матча. Спасибо за то, что были со мной в этом чудесном путешествии, которое длилось 14 лет», — написал Монако в своём «твиттере».