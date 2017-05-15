Винчи: вместо Шараповой я дала бы «уайлд-кард» Скьявоне

Итальянская теннисистка Роберта Винчи заявила, что предпочла бы, чтобы «уайлд-кард» на турнир в Риме дали её соотечественнице Франческе Скьявоне, а не россиянке Марии Шараповой, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Мне жаль, что здесь нет Франчески. Я не хочу вспоминать все её достижения, но они очень важны для итальянского тенниса. Этот турнир проходит в Италии, и я дала бы ей «уайлд-кард». Вместо кого? Вместо Марии Шараповой. Я говорю искренне. Да, она заплатила за свою ошибку, отбыв дисквалификацию, но, по моему мнению, ей стоило бы сильно потрудиться, чтобы вернуться к выступлениям на таких турнирах», — приводит слова Винчи Eurosport.