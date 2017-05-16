Младенович: возникают сомнения, помогал ли мельдоний Шараповой или нет

Французская теннисистка Кристина Младенович объяснила, почему критиковала Марию Шарапову после известия о применении россиянкой запрещённого мельдония.

«Я всегда уважала Шарапову за то, что она чемпионка, за все её достижения и профессионализм, за её поведение и настрой на корте. Она всегда была примером настоящего бойца. И когда стало известно о допинге, я была очень расстроена. Это бросило тень на все её достижения.

Она утверждает, что принимала этот препарат 10 лет. Но если препарат запретили, это значит, что он должен был быть запрещён все 10 лет – просто пока его не обнаружили, не внесли в список, о нём не знали. Я считаю, что если его запретили, то должен был быть запрещен и ранее. Сейчас всё показывают хороший теннис, и на высоком уровне всё решают детали. Так что сейчас по поводу Шараповой возникают сомнения – помогал ли этот препарат ей в прошлом или нет. Мы все боремся за чистый спорт, и для меня очень важны честность и чистота спорта. Я была расстроена, потому что очень уважала её как спортсменку. И поэтому я её критиковала», — приводит слова Младенович Sport360.