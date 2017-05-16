В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Риме, в котором сыграют россиянка Екатерина Макарова и итальянка Роберта Винчи. По личным встречам впереди 28-летняя уроженка Москвы — 4-3. В рейтинге WTA Макарова располагается на 43-й позиции, Винчи — на 30-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Винчи в Риме

Победительница этого противостояния за выход в третий круг поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой (4).