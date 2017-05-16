Младенович — о решении «Ролан Гаррос» по Шараповой: я так и думала

Француженка Кристина Младенович прокомментировала решение президента Федерации тенниса Франции Бернарда Гьюдичелли не предоставлять «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой ни в основную, ни в квалификационную сетку «Ролан Гаррос».

«Я так и думала. Нашей федерацией руководит президент, который обладает характером», — сказала Младенович на пресс-конференции после поражения от немки Юлии Гёргес в первом круге турнира в Риме.

Напомним, что Мария и Кристина уже играли между собой после возвращения россиянки в WТА. В полуфинале турнира в Штутгарте Младенович оказалась сильнее.