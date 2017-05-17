В 12:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме, в котором сыграют украинка Элина Свитолина (8) и француженка Ализе Корне. По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Ниццы — 2-1. В рейтинге WTA Свитолина располагается на 11-й позиции, Корне — на 42-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Корне в Риме

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с немкой Моной Бартель (Q), либо с китаянкой Ван Цян (Q).