Халеп: мне очень нравится, когда Настасе рядом со мной, я всегда его уважала

Румынка Симона Халеп прокомментировала скандальную ситуацию с появлением её соотечественника Илие Настасе на церемонии награждения участниц женского финала в Мадриде. Настасе был уволен с поста капитана Румынии в Кубке Федерации после скандального поведения в матче со сборной Великобритании. «Ролан Гаррос» уже отказал ему в аккредитации, а на Уимблдоне-2017 его не пустят в королевскую ложу. В финале Симона одолела француженку Кристину Младенович со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

«Я не хочу комментировать решение ITF о его отстранении, но у меня есть собственное мнение. Я всегда восхищалась Илие и уважала его за достижения в теннисе. Для меня он лучший игрок в истории страны. Я была очень рада, что он приходил на мои матчи и поддерживал меня. Мне очень нравится, когда он рядом. Но это лишь моё мнение. Решение остаётся за федерацией», — цитирует Халеп Tennis World USA.