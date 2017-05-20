Эррани: нечестно помогать Шараповой после того, что она сделала

Итальянка Сара Эррани критически высказалась по поводу того, что на соревнованиях в Риме wild card предоставили россиянке Марии Шараповой, при этом не дав специального приглашения ни в основу, ни в квалификацию Франческе Скьявоне, которая собирается завершить карьеру после этого сезона. Любопытно, что сама Эррани тоже получила wild card и в первом круге в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне.

«Я целиком и полностью против того, чтобы предоставлять Шараповой wild card. Считаю, что нечестно помогать человеку, который сделал то, что сделала она. То, что в специальном приглашении в Рим отказали Скьявоне, проводящей последний сезон в туре — позор для тенниса и спорта в целом. Это действительно очень грустно», — сказала Эррани в интервью Tennis World Italia.