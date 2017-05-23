Первым соперником Цонги на турнире в Лионе будет Берлок

Аргентинский теннисист Карлос Берлок вышел во второй круг турнира в Лионе, в двух сетах обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Карлос трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лионе Берлок поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой, посеянным под вторым номером. Турнир завершится 27 мая.