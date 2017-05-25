Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос», отыграв 2 матчбола у Соузы

Россиянин Теймураз Габашвили в финале квалификации Открытого чемпионата Франции одержал волевую победу над португальцем Педро Соузой. Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу 32-летнего уроженца Тбилиси, занимающего 146-е место в рейтинге АТР. Теймураз отыграл 2 матчбола, сделал по 6 эйсов и двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Первый соперник Теймураза Габашвили по основной сетке определится после жеребьёвки.