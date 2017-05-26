Квитова: взяв ракетку в марте, я сказала: «Это не моя ракетка. Это не моя рука»

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова, получившая тяжёлую травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме в декабре 2016 года, на пресс-конференции в Париже рассказала, как проходило её восстановление. В первом круге «Ролан Гаррос» она сыграет с американкой Джулией Боузрап.

«Я здесь, я в турнирной сетке. Я впервые взяла ракетку в руки в марте и сказала: «Нет, это не моя ракетка. Это не моя рука». Ощущения были странными. Я многого не чувствовала. Рада, что мне не пришлось менять технику. Боли я не испытываю. Не знаю, какие ощущения будут в матче, но своё главное сражение я уже выиграла», — цитирует Квитову WTA Insider.