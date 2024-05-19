«Чувствовал, что у меня не так много шансов». Харри — о матче со Зверевым

22-я ракетка мира из Чили Николас Харри прокомментировал поражение от Александра Зверева в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
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«Я думаю, что процент его первых подач был довольно высок. Я чувствовал, что у меня не так много шансов.
Его подача сильно отличается от всех остальных. Мне потребовалось время, чтобы понять траекторию. В конце концов я почувствовал, что у меня получается принимать лучше. Мне понадобилось немного больше времени, чтобы привыкнуть к его подаче. Думаю, на этом всё и закончилось.
Как только я наладил приём, то почувствовал себя комфортно, стабильно. Чувствовал себя в тонусе. Я хотел продолжать в том же духе. Я знал, что, если бы я мог задержаться ещё немного, у меня были бы шансы, и, надеюсь, я смог бы это сделать. Но уже было поздно», — сказал Харри на пресс-конференции.
- 19 мая 2024
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