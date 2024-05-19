«Привет всем, меня зовут Янник». Зверев — после победы на «Мастерсе» в Риме

Пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев прокомментировал победу в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
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«Привет всем, меня зовут Янник. Последние несколько лет выдались очень сложными. Буду честным, не знал, выиграю ли я или проиграю. Этот момент действительно особенный. Но первым делом хочу сказать спасибо моей команде. Не знаю, где бы я был без них», — сказал Зверев после матча.
В финальном матче немецкий теннисист со счётом 6:4, 7:5 обыграл 22-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Для Зверева титул в Риме стал первым в 2024 году и вторым в карьере. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в матчах одерживал представитель Германии.
- 19 мая 2024
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