«Привет всем, меня зовут Янник». Зверев — после победы на «Мастерсе» в Риме

Пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев прокомментировал победу в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

«Привет всем, меня зовут Янник. Последние несколько лет выдались очень сложными. Буду честным, не знал, выиграю ли я или проиграю. Этот момент действительно особенный. Но первым делом хочу сказать спасибо моей команде. Не знаю, где бы я был без них», — сказал Зверев после матча.

В финальном матче немецкий теннисист со счётом 6:4, 7:5 обыграл 22-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри. Для Зверева титул в Риме стал первым в 2024 году и вторым в карьере. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в матчах одерживал представитель Германии.