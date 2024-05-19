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Циципас поделился мыслью, как осознать, что человек повзрослел

Циципас поделился мыслью, как осознать, что человек повзрослел
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Теннисист из Греции, 12-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как осознать, что человек повзрослел.

«Осознание того, что ты взрослый человек, в основном сводится к поиску в Гугле того, как что-то делать, а затем к решению, что это не стоит затраченных усилий», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, Циципас завершил своё выступление на «Мастерсе» в Риме после четвертьфинала, где его обыграл Николас Харри, дошедший уже до полуфинала соревнований.

Циципас признавался, что рос в окружении русских и греческих традиций. Грек имеет русские корни, мать Циципаса, Юлия Сальникова, является чемпионкой СССР по теннису. Дед Стефаноса – известный игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Сергей Сальников.

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