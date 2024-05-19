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Видеообзор победы Зверева в финальном матче «Мастерса» в Риме

Видеообзор победы Зверева в финальном матче «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 19 мая, завершился матч грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В нём встретились пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев и чилиец Николас Харри, 22-я ракетка мира. Со счётом 6:4, 7:5 победу одержал Зверев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча грунтового «Мастерса» в Риме между Зверевым и Харри.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, для Зверева титул в Риме (Италия) стал первым в 2024 году и вторым в карьере. Первый раз он одержал победу в этом турнире в 2017 году. Ранее теннисисты шесть раз встречались на корте в качестве соперников, четыре раза победу в матчах одерживал представитель Германии.

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