17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе

Чех Томаш Бердых, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в финал турнира в Лионе, на двух тай-брейках обыграв первую ракетку соревнований канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Бердых девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Раонича 17 эйсов, три двойные ошибки и один брейк. Счёт в личном противостоянии соперников стал 5-3 в пользу Раонича. В 2017 году теннисисты обменялись победами на грунте.

За титул Бердых сразится со второй ракеткой турнира французом Жо-Вильфридом Цонгой.