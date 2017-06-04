Мугуруса: «Forza» Младенович меня не раздражали. Слышала, она знает 25 языков

Прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» испанка Гарбинье Мугуруса, проигравшая француженке Кристине Младенович в четвёртом раунде турнира со счётом 1:6, 6:3, 3:6, на послематчевой пресс-конференции прокомментировала эмоции Кристины после своих неточных ударов. Младенович встречала ошибки соперницы подбадривающим криком по-итальянски — Forza.

«Раздражали ли меня „Forza“ Младенович после моих ошибок? Нет. Я слышала, что она знает около 25 языков, так что нет», — сказала Мугуруса.

Отметим, что в середине пресс-конференции Гарбинье расплакалась и на несколько минут покидала комнату для общения с прессой, но затем вернулась и продолжила отвечать на вопросы журналистов.