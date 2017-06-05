Младенович: слышать, как тысяча человек поддерживают меня, — большое давление

Француженка Кристина Младенович (13) поделилась эмоциями от победы над испанкой Гарбинье Мугурусой (4) в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Очень рада одержать такую важную победу в таком важном матче на домашнем турнире. Каждый день – это новое испытание. Я всегда верю, что у меня достаточно сил – как минимум психологических, – чтобы выложиться на все сто и уйти с корта без сожалений, не думая: «Я не смогла справиться с атмосферой, нервами, не показала своей игры».

Атмосфера была потрясающей, хотя и непростой для нас обеих. Это большое давление – слышать, как тысяча человек поддерживают меня. Сохранять концентрацию и уверенность в таких условиях сложно. Тем не менее играть в такой обстановке очень здорово, потому что в конечном счёте спорт – это шоу. Мы стараемся сыграть в свой лучший теннис, развлечь людей, показать эмоции. В этом и есть красота такого матча, как этот», — приводит слова Младенович официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 24-летняя Младенович сыграет со швейцарской теннисисткой Тимей Бачински (30).

С полной сеткой турнира вы можете ознакомиться на «Чемпионате».