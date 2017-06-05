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Бачински: каждый раз, когда я выхожу на корты «РГ», происходит нечто особенное

5 июня 2017, понедельник. 10:19. Теннис

Швейцарка Тимя Бачински прокомментировала свою победу над американкой Винус Уильямс в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 5:7, 6:2, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с француженкой Кристиной Младенович.

«Это было нечто особенное. Каждый раз, когда я выхожу на эти корты, происходит нечто особенное. Для меня большая честь выступать здесь.

Зрители так громко поддерживали меня, скандировали моё имя. Это было настоящее сумасшествие! Все игроки мечтают выступать на больших кортах, но в моей стране нет турниров «Большого шлема». Поэтому слышать своё имя на одном из турниров «Большого шлема» — это нечто нереальное. Я не могла такого представить.

В первом сете я старалась как могла, но не смогла взять ту партию, потому что соперница прибавила. Однако я всё равно заставляла себя, а затем и Винус бороться, чтобы продлить матч. Я знаю, что физически готова хорошо, и на грунте чувствую себя здорово. Я говорила себе, что матч будет долгим и нужно заставлять соперницу много работать на корте.

Победа над Винус — это удивительный результат. Она вдохновляла не только меня, но, пожалуй, всех теннисисток. Она так здорово ведёт себя на корте и за его пределами. Я могу сказать только хорошее о ней. Возможность сыграть с ней была особенной для меня.

Знаю, что в матче с Младенович зрители будут не на моей стороне, но это нормально. Я буду играть за себя, свою команду. Иногда, просто взглянув в глаза тренеру, я получаю заряд уверенности», — цитирует Бачински официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Кристина Младенович Тимя Бачински Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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