Младенович: не думаю, что во время матча с Мугурусой зрители перешли черту

Француженка Кристина Младенович оценила поведение зрителей во время её матча с испанкой Гарбинье Мугурусой в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Хозяйка кортов одержала победу со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Была ли публика грубой? Вы знаете, у меня был подобный опыт во время финала в Штутгарте, когда я играла против Лауры Зигемунд. Но в отличие от Мугурусы я не жаловалась. Я считаю, что публика вправе выбирать фаворитов. Я думаю, что у меня просто другая культура спорта. Я привыкла к более громкому поведению болельщиков. Не думаю, что во время матча с Гарбинье они перешли черту. Один раз там был свист после её первой подачи, но там до этого её подача задела сетку, то есть болельщики думали, что она подала двойную. Но в целом я не считаю, что болельщики вели себя плохо», — сказала Младенович на пресс-конференции.