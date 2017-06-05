Сьюмик: французские болельщики на матче Мугуруса – Младенович были жалкими

Тренер испанки Гарбинье Мугурусы Сэм Сьюмик, ранее работавший с представительницей Беларуси Викторией Азаренко и россиянкой Верой Звонарёвой, раскритиковал поведение французских болельщиков во время матча его подопечной с хозяйкой кортов Кристиной Малденович в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Кристина победила со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Поздравляю Кристину Младенович. Гарбинье Мугуруса, очень горжусь тобой. Быть действующей чемпионкой непросто. Французские болельщики были жалкими, никакого класса!» — написал Сьюмик в своём «твиттере».