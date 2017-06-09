Барти и Деллакуа вышли в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде

Австралийская пара Эшли Барти / Кейси Деллакуа вышла в финал Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде, в трёх сетах обыграв чешский дуэт Люция Градецка / Катержина Синякова, получивший от организаторов шестой номер посева, со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Австралийки 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету чешек 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

За титул австралийская пара сыграет с победителем матча Бетани Маттек-Сэндс / Люси Шафаржова (США / Чехия, 1) — Чань Юнжань / Мартина Хингис (Китайский Тайбэй — Тайвань / Швейцария, 3).