Чакветадзе: Остапенко в финале не зажалась, играла легко и свободно

Известная российская теннисистка Анна Чакветадзе подвела итоги «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.



«Великолепное достижение. Хочется отметить, что сетка была довольна открытой, всё-таки не участвовали Серена, Шарапова. Я думала, что в финале Лена будет более скованной, так как у неё пока мало опыта. Но она не зажалась, не нервничала, играла легко и свободно как в полуфинале, так и в финале. Можно сказать, что она победила за счёт активных действий», — сказала Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

В финале латвийка Елена Остапенко обыграла румынку Симону Халеп в трёх партиях — 4:6, 6:4, 6:3.