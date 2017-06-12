Удары Гавриловой, В. Уильямс, Скьявоне претендуют на звание лучшего в мае

Официальный сайт WTA огласил список претендентов на звание «Удар мая». На награду претендуют удары австралийки Дарьи Гавриловой, американки Винус Уильямс, чешки Барборы Стрыцовой, итальянки Франчески Скьявоне и представительницы Канады Эжени Бушар.
Оценить претендентов можно на официальном сайте тура.
Победительница будет названа 16 июня. 13 июня будут названы кандидаты на звание лучшего игрока мая.
По итогам апреля лучшим был признан удар представительницы Франции Кристины Младенович. Видео доступно на официальном сайте WTA-тура.