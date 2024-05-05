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Янчук считает Рублёва фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде

Янчук считает Рублёва фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (7) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Титульный матч начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

«Рублёв хорошо играл на протяжении всего турнира, хорошо подавал, заработал его любимый удар справа. Сейчас его ждёт финал, и это будет самый трудный матч после встречи с [Карлосом] Алькарасом. Андрей выглядел солиднее всех своих соперников в Мадриде, и в финале он будет фаворитом, но соперник тоже очень силён, и обыграть его будет непросто, нужно приложить много усилий. Будем болеть за нашего спортсмена и следить за ним», — приводит слова Янчука ТАСС.

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