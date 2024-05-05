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Янник Синнер сообщил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», если не успеет залечить все травмы

Янник Синнер сообщил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», если не успеет залечить все травмы
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Вторая ракетка мира, победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер из Италии сообщил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», который состоится с 26 мая по 9 июня 2024 года, если не вылечит все беспокоящие его травмы.

«Мы узнали, что кое-что не на 100% в порядке, но у нас всё под контролем. Если не удастся полностью восстановиться, я немного задержусь с возвращением. Забота о теле гораздо важнее, чем всё остальное. Некоторые травмы можно предотвратить, некоторые — нет.

Пока что мы проделали большую работу: в прошлом году я провёл целый сезон без травм, да и в этом тоже. В Монте-Карло организм хорошо отреагировал, хотя я был немного уставшим. На «Мастерсе» в Мадриде были дни, когда я чувствовал больше боли, а в другие всё было опять хорошо. К примеру, с Павлом Котовым я чувствовал себя не очень, с Кареном Хачановым за день до матча всё снова наладилось. Однако это звоночки, что что-то всё равно идёт не так.

Теперь у меня будет период без матчей. Подготовка к «Ролан Гаррос» явно не будет оптимальной, но мы сделаем всё возможное, чтобы приехать туда в наилучших условиях, но играть на «Шлеме» без практики в Риме нелегко», — приводит слова Синнера пресс-служба «Мастерса» в Риме.

Напомним, ранее стало известно, что итальянец не выступит на домашнем «Мастерсе» в Риме, который стартует через несколько дней, из-за обострившихся травм.

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