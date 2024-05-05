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Рублёв — Оже-Альяссим: россиянин сравнял счёт по сетам, выиграв брейк-пойнт при 6:5

Рублёв — Оже-Альяссим: россиянин сравнял счёт по сетам, выиграв брейк-пойнт при 6:5
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В эти минуты проходит финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом сете Рублёв уступил Оже-Альяссиму со счётом 4:6. Во второй партии россиянин выиграл со счётом 7:5 и сравнял счёт по сетам.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 1
4 		7 1
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Игроки провели между собой пять встреч, четыре из которых закончились победой россиянина, а одна игра осталась за канадским теннисистом. Это произошло на хардовом покрытии в Роттердаме.

Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам четвертьфинального поединка с Андреем Рублёвым.

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