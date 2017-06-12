Сеппи и Маю вышли во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Итальянец Андреас Сеппи и седьмой сеяный француз Николя Маю вышли во второй круг турнира в Хертогенбосхе, победив соперников, начавших борьбу с квалификации. Сеппи в трёх сетах взял верх над японцем Тацумой Ито со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Сеппи 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Ито три эйса, три ошибки на подаче и два брейка. За выход в четвертьфинал Сеппи сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга (4).

Маю в двух сетах одержал победу над американцем Деннисом Новиковым со счётом 6:3, 6:4.