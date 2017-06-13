Кузнецов в трёх сетах проиграл Яновичу в первом круге турнира в Штутгарте

Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв представителю Польши Ежи Яновичу со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. Уроженец Тулы 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Янович поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (2). Турнир завершится 18 июня.