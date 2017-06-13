Хаас одолел Эрбера и за выход в четвертьфинал в Штутгарте сыграет с Федерером

Немецкий теннисист Томми Хаас, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Штутгарте, вышел во второй круг соревнований, в трёх сетах обыграв француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Хаас 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Эрбера 11 эйсов, 7 ошибок на подаче и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Хаас сыграет с первой ракеткой соревнований швейцарцем Роджером Федерером.

В другом матче австралиец Бернард Томич в трёх сетах обыграл француза Стефана Робера со счётом 6:1, 5:7, 6:2. Следующим соперником Томича станет чех Томаш Бердых (3).