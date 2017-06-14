Хаас: очень рад, что могу называть Федерера своим другом

Немецкий теннисист Томми Хаас поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Штутгарте.

«Мы знаем друг друга очень давно. Начали общаться, когда его жена и моя невеста подружились. Потом у нас обоих появились дети, мы стали проводить ещё больше времени вместе. Раньше у нас был общий агент – Тони Годсик, мой близкий друг. В общем, мы связаны с Роджером со всех сторон. Очень рад, что могу называть его своим другом.

У нас были матчи, которые я ему проиграл, потому что не смог совладать с эмоциями. Однако в начале карьеры у меня были и очень важные победы над ним. Думаю, в этот раз вновь будет трудно сконцентрироваться только на игре, но нужно будет постараться сделать всё, что от меня зависит», — приводит слова Хааса официальный сайт ATP.