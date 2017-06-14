Федерер: если на траве не использовать свои шансы, можно винить только себя

Роджер Федерер прокомментировал свое поражение от немца Томми Хааса во втором круге турнира в Штутгарте, которое стало для швейцарца лишь вторым в сезоне.

«По-моему, это был типичный травяной матч сегодня. Розыгрыши были не очень длинными, и всё решалось парой подач и приемов. Если по такой игре не использовать свои шансы, как это сделал я, выиграв первый сет и ведя с брейком, то в итоге винить можно только себя. Должен признать, что он сегодня был немного лучше меня. Это досадно, но иногда так бывает.

Не всё было так плохо, вовсе нет. Были и хорошие моменты, но моей игре не хватало остроты, на которую я рассчитывал, в важные моменты, чтобы получить преимущество и довести матч до победы. Я допустил несколько серьезных ошибок и неправильно оценил ситуацию.

Томми определенно сыграл хорошо, когда это было необходимо. Он сумел переиграть меня во втором сете. А в третьем я не смог показать тот уровень, который хотел. Мне нужен был один брейк, но я не смог его сделать», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.