Хаас обыграл Федерера в Штутгарте и за выход в полуфинал сразится с М. Зверевым

Немец Томми Хаас, получившего «уайлд кард» от организаторов турнира в Штутгарте, вышел в четвертьфинал, в трёх сетах обыграв первую ракетку соревнований швейцарца Роджера Федерера со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. Хаас 12 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету Федерера, проводившего первый матч после пропуска грунтового сезона, 23 эйса, две ошибки на подаче и три брейка из 12.

За выход в полуфинал Хаас сыграет с соотечественником Мишей Зверевым (6).