Хаас: был счастлив сыграть перед своими болельщиками с другом, кумиром, легендой

39-летний немец Томми Хаас прокомментировал победу на турнире в Штутгарте над швейцарцем Роджером Федерером.

«Я просто потерял дар речи после того, как победил его сегодня. Давненько я не выигрывал два матча подряд. Да еще против Роджера! Очевидно, что один из взлетов моей карьеры. Это очень особенное чувство.

В то же время он мой очень близкий друг, так что я не чувствую какого-то праздника. И это последний этап моей карьеры, так что эмоции отличаются от тех, какими они были несколько лет назад. Это спорт. И, к сожалению, один должен проиграть. В последнее время это по большей части был я. Я был просто счастлив сыграть перед немецкими болельщиками со своим другом, кумиром, легендой, величайшим теннисистом всех времен. Это фантастика», — приводит слова Хааса официальный сайт АТР.