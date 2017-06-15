Хаас: когда я уступал с брейком во втором сете, стал думать о других вещах

Немец Томми Хаас поделился впечатлениями после победы над швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4.

«Временами нас поддерживали в равной степени. Когда он вышел на корт, то его встретили овацией. На любом турнире Роджер является любимцем болельщиков, так и должно быть. Я немного нервно начал матч, старался найти свой ритм и играть как можно лучше. Мне приходилось очень точно подавать, чтобы удерживать геймы на своей подаче. Я не так часто выходил к сетке после подачи, как думал перед игрой.

Когда я уступал с брейком во втором сете, я стал думать о других вещах и, может быть, заиграл более расслабленно. Я сумел сделать обратный брейк, отыграл матчбол, каким-то образом выиграть тай-брейк и нашёл жизнь в третьем сете. Нельзя забывать, что Роджер не играл некоторое время, так что ему было нелегко найти ритм. На таком покрытии, как трава, возможно всё», — цитирует Хааса официальный сайт тура.