Федерер: теперь у меня больше времени на подготовку к турниру в Галле

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после поражения от немца Томми Хааса во втором круге турнира в Штутгарте со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6.

«В прошлом году я дошёл здесь до полуфинала, а сейчас проиграл в своём стартовом матче. Конечно, это не то, на что я надеялся. Особенно здесь, на траве, так близко к дому, в Германии, которая всегда была хорошим местом охоты для меня. Получилось не очень хорошо. Если ты не используешь свои шансы, как я, выиграв первый сет и ведя с брейком во втором, то стоит винить лишь самого себя.

Я хотел остаться здесь подольше и получить шанс выиграть турнир, так что немного расстроен. Мне очень нравится в Штутгарте.

Теперь у меня больше времени на подготовку к турниру в Галле. Я так вижу эту ситуацию с позитивной точки зрения. Я уже две недели тренировался на траве. Рад, что наконец провёл матч. Я чувствую свой организм. Ощущения не такие, как после тренировок, чувствуется усталость. Но есть и позитивные моменты. Я смогу хорошо подготовиться к Галле, а затем и к Уимблдону», — цитирует Федерера официальный сайт тура.