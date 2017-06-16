Мюллер стал первым полуфиналистом турнира в Хертогенбосхе

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер (4) пробился в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Аляжа Бедене (8) из Великобритании со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Жиль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Хертогенбосхе Мюллер поспорит с победителем противостояния Жюльен Беннето (Франция, LL) — Александр Зверев (Германия, 2).