Мюллер: против Зверева провёл один из лучших матчей в этом сезоне

Люксембуржец Жиль Мюллер, нанёсший поражение немцу Александру Звереву в полуфинале Хертогенбосха со счётом 7:6 (7:5), 6:2, прокомментировал свой успех.



«Несомненно, это был один из моих лучших матчей в этом сезоне. Я играл очень хорошо с самого начала. Разумеется, Саша — серьёзный соперник, уже побеждал на крупных турнирах, так что я очень рад, что сумел пройти его.



Я уже один из ветеранов тура, но в последние годы показываю свой лучший теннис. На протяжении этого времени мне удавалось обходиться без травм и проводить полноценные сезоны, что, безусловно, сильно помогло.



Мне нравится турнир в Хертогенбосхе. Я могу добраться сюда из дома на машине, моя семья приезжает болеть за меня, так что здесь всё замечательно», — цитирует Мюллера официальный сайт ATP.