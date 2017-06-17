Карлович одолел Чилича в затяжном матче в полуфинале турнира в Хертогенбосхе

Хорват Иво Карлович (3) пробился в финал турнира в Хертогенбосхе, одолев своего соотечественника Марина Чилича со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:2).



Поединок продолжался 2 часа 43 минуты. Карлович 29 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и упустил оба заработанных брейк-пойнта. У Чилича было 16 эйсов, 8 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 8. Иво отыграл два скрытых матчбола при счёте 4:4 в решающей партии, а Марин взял свою подачу с матчбола при счёте 5:6.



В финале Иво встретится с люксембуржцем Жилем Мюллером (4), прошлогодним финалистом этого турнира. Интересно, что в прошлом году они дважды встречались именно на траве. В полуфинале тех же соревнований в Хертогнебосхе Мюллер победил со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), а в финале Ньюпорта Карлович взял реванш — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (14:12).