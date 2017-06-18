В 13:00 по московскому времени начнётся финальный матч турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и представительница Эстонии Анетт Контавейт. Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA Наталья располагается на 74-й строчке, Анетт — на 39-й. Для Вихлянцевой это первый финал турнира WTA в карьере, для Контавейт — второй.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию финального матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Контавейт в Хертогенбосхе.