Д. Маррей: приятно, что нам с Суаресом удалось завоевать очередной трофей

Британский теннисист Джейми Маррей поделился эмоциями после завоевания титула на турнире в Штутгарте в парном разряде. В финале он в дуэте с бразильцем Бруно Суаресом одолел австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича со счётом 6:7 (4:7), 7:5, [10:5]. Для Маррея этот титул стал 18-м в карьере в парном разряде.

«В этом году мы проиграли несколько матчей в подобной упорной борьбе. Приятно, что в этот раз мы смогли вырвать победу и завоевать очередной трофей», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.